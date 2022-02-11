قرار استثنائي من اللجنة المنظمة لمونديال الأندية في مواجهة الهلال والأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري، موافقة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، على استخدام السعة الكاملة لمدرجات ملعب مباراته أمام الهلال بدلاً من نسبة 30 % المستخدمة في المباريات السابقة.
وأشار النادي الأهلي المصري، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم (الجمعة)، إلى أن اللجنة المنظمة لمونديال الأندية قد وافقت على فتح باب حجز التذاكر من جديد؛ حيث تتم عملية بيع تذاكر البطولة إلكترونيًا وفقًا لقواعد اللجنة المنظمة من بداية البطولة. وفق “أخبار 24 “.
ويستعد الأهلي المصري لمواجهة نظيره الهلال، يوم غد (السبت) في مباراة تحديد المركز الثالث بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.