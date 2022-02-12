“الأرصاد”: انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تؤثر في معظم مناطق المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع المركز في تقريره انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والقصيم، والحدود الشمالية، والشرقية والرياض.
وأضاف أن السماء تكون غائمة جزئيا تتخللها سحب ممطرة قد تكون رعدية على شرق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة كذلك على مناطق شمال المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.