كشف الرئيس التنفيذي لمنصة “إحسان”، عبدالعزيز الحمادي، عن اعتزام المنصة إطلاق عدة برامج متخصصة خلال الشهرين المقبلين، بينها برنامج لدعم الإسكان التنموي للفئات الأشد احتياجاً.
وقال الحمادي خلال لقائه مع برنامج “من السعودية” على قناة “السعودية”، إنه يتم حاليًا تطوير برنامج آخر يعمل على التنبؤ بالاحتياج قبل حدوثه من خلال الاستفادة من بيانات الذكاء الاصطناعي.
ونوه إلى أن المنصة أوصلت المساعدات إلى بعض الأسر في الربع الخالي، وكذلك في هجرة “ذعبلوتن” على حدود المملكة وعمان، موضحاً أن تبرعات المنصة وصلت لأكثر من 1.2 مليار ريال في 10 أشهر، ومليون ريال خلال يومين فقط. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المنصة تحاول الوصول لجميع شرائح المجتمع، خاصة أنه يمكن حالياً لأي شخص القيام بعملية التبرع في أقل من 10 ثوانٍ فقط عبر تطبيق “توكلنا”.
#من_السعودية | عبدالعزيز الحمادي – الرئيس التنفيذي لمنصة #إحسان: نقوم بتطوير خدمة تستطيع التنبؤ بالاحتياج قبل حدوثه!! @Abdulaziz_Hmadi @EhsanSA #قناة_السعودية pic.twitter.com/uVc6PI8s5a
— قناة السعودية (@saudiatv) February 11, 2022
#من_السعودية | عبدالعزيز الحمادي – الرئيس التنفيذي لمنصة #إحسان: تم جمع التبرعات من تطبيق #توكلنا خلال يومين، وصل إلى أكثر من مليون ريال. @Abdulaziz_Hmadi @EhsanSA #قناة_السعودية pic.twitter.com/l2x8Ctli5m
— قناة السعودية (@saudiatv) February 11, 2022