مبارك الشهري: الاتحاد كسب 12 نقطة هذا الموسم بالتحكيم.. وما جرى بمباراة النصر “مهزلة”

انتقد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، المستوى الذي ظهر عليه طاقم التحكيم خلال مباراة الاتحاد والنصر ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الشهري في مداخلة مع برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، إن المستوى التحكيمي في المباراة يمكن وصفه بـ”المهزلة” وما حدث شيء يرفع الضغط
وأضاف أنه لا يعرف السبب وراء تلك الأخطاء التحكيمية، وليس ضرورياً أن ينافس الاتحاد طالما لا يمتلك الأدوات اللازمة لذلك، داعياً إلى عدم ظلم بقية الفرق تحكيمياً.
ونوه إلى أن الاتحاد كسب 12 نقطة في الدوري بسبب هذا التحكيم وذلك خلال أخطاء تحكيمية وقعت في مباريات ضمك والأهلي والفيصلي والنصر، إلى جانب مباراته أمام الفتح في الكأس أيضاً. وفق “أخبار 24”.
وحقق فريق الاتحاد على نظيره النصر أمس الجمعة، فوزاً مهماً بثلاثة أهداف مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.
مبارك الشهري: مباراة النصر والاتحاد لا تشرفني وترفع الضغط بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية.
الحصاد الرياضي …
@Mubark_m9 pic.twitter.com/sOVP7ee10l
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 11, 2022