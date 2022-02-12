محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية: الرعي بمنطقة الحجرة لأهل المنطقة فقط والتنزه للجميع

أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، أن منطقة “الحجرة” الواقعة في نطاقها تمت حمايتها من ناحية الرعي على أن يُسمح بذلك فقط لأهالي المنطقة، فيما يتاح التنزه للجميع بشكل أساسي ودون تصريح.
وأوضحت الهيئة، أن هناك ضوابط عامة تحكم عملية التنزه مثل أن تكون شبة الضوء على حامل، وعدم ترك النفايات في المكان لضمان عدم ترك أثر بيئي سلبي، مبينة أن النفود الكبير الواقع في نطاق المحمية مفتوح للجميع.
وأشارت إلى أن الهدف المستقبلي هو تنظيم عملية الدخول والخروج بشكل أفضل لضمان عدم ترك أثر بيئي سلبي والحفاظ على جمال الطبيعة. وفق “أخبار 24”.