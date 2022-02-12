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جديد المحليات > صورة نادرة للملك عبدالعزيز في شبابه مع أخيه الأمير محمد بن عبدالرحمن بالكويت
12/02/2022   9:37 ص

صورة نادرة للملك عبدالعزيز في شبابه مع أخيه الأمير محمد بن عبدالرحمن بالكويت

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نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، صورة نادرة للملك عبدالعزيز في شبابه والتي التقطت له قبل أكثر من 100 عام خلال تواجده في دولة الكويت.

وأظهرت الصورة التي التقطت بقصر أمير الكويت، الملك عبدالعزيز جالساً فيما يتواجد بجانبه أمير الكويت الشيخ مبارك الصباح، بالإضافة إلى الأمير محمد بن عبدالرحمن.

وأوضح الحساب، أن تلك الصورة التي تعد الأقدم للملك عبدالعزيز التقطت في الكويت عام 1328 هـ، حيث كان عمره حينها 35 عاماً، ويضم لحكمه آنذاك نجد كلها عدا حائل.

وفق “أخبار 24”.

صورة نادرة للملك عبدالعزيز في شبابه مع أخيه الأمير محمد بن عبدالرحمن بالكويت

جديد المحليات
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