صورة نادرة للملك عبدالعزيز في شبابه مع أخيه الأمير محمد بن عبدالرحمن بالكويت

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، صورة نادرة للملك عبدالعزيز في شبابه والتي التقطت له قبل أكثر من 100 عام خلال تواجده في دولة الكويت.
وأظهرت الصورة التي التقطت بقصر أمير الكويت، الملك عبدالعزيز جالساً فيما يتواجد بجانبه أمير الكويت الشيخ مبارك الصباح، بالإضافة إلى الأمير محمد بن عبدالرحمن.
وأوضح الحساب، أن تلك الصورة التي تعد الأقدم للملك عبدالعزيز التقطت في الكويت عام 1328 هـ، حيث كان عمره حينها 35 عاماً، ويضم لحكمه آنذاك نجد كلها عدا حائل.
أقدم صورة ل #الملك_عبدالعزيز التقطت في #الكويت عام ١٣٢٨, كان عمره ٣٥ عاما رحمه الله ،وأخيه الأمير محمد بن عبدالرحمن الذي يصغره بعدة أشهر ،رحمه الله بعد دخوله #الرياض، وكان يضم حكمه رحمه الله آنذاك #نجد كلها عدا #حائل .التقطت الصورة في الكويت في قصر حاكمها الشيخ مبارك الصباح pic.twitter.com/wYHaVwk4oP
— الملك سعود (@kingsaud) February 11, 2022
وفق “أخبار 24”.