الهلال Vs الأهلي المصري.. من سيخطف المركز الثالث بكأس العالم للأندية؟

يواجه فريق الهلال نظيره الأهلي المصري، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2022، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي.
وتغلب الهلال في الدور ربع النهائي على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام تشيلسي 0-1، في المقابل فاز الأهلي المصري على مونتيري المكسيكي 1-0، ثم خسر في نصف النهائي أمام بالميراس 0-2.
ويطمح الهلال في الحصول على المركز الثالث للمرة الأولى، بعدما كان حصل على المركز الرابع في نسخة العام 2019.
من جهته يأمل الأهلي في تحقيق المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حقق هذا الإنجاز مرتين عامي 2006 و2021م.
أندية آسيا × أندية أفريقيا
وكانت الأندية الآسيوية تقابلت في 16 مباراة مع أندية أفريقيا ضمن منافسات كأس العالم للأندية، حيث كان الفوز في 13 مواجهة من نصيب أندية قارة آسيا، في حين حققت أندية أفريقيا انتصارين عن طريق الأهلي الذي فاز على سانفريس هيروشيما 2-1 العام 2012 والدحيل 1-0 العام 2020.
وجاء الانتصار الأفريقي الثالث بفارق ركلات الترجيح لصالح وفاق سطيف الجزائري أمام ويسترن سيدني الأسترالي.
وخاض الهلال مواجهة وحيدة أمام أندية أفريقيا من قبل في تاريخ البطولة، عندما تغلب على الترجي التونسي العام 2019 بفضل هدف الفرنسي بافيتمبي غوميز. وفق “أخبار 24”.
معاناة من ضغط المباريات
وقال المدير الفني لفريق الهلال، ليوناردو جارديم قبل انطلاق المباراة: “بعد خسارة الهدف الأول، نأمل في تحقيق هدفنا الثاني وهو الحصول على المركز الثالث.. المهمة لن تكون سهلة أمام الأهلي، لأنه يملك نفس الطموح. نحن والخصم خضنا عدة مباريات في فترة قصيرة”.
وأضاف: “تركيزنا ينصب فقط على الفوز في مباراة الغد، نعاني من ضغط المباريات، لكن لدينا 23 لاعباً، يجب تجهيزهم للمشاركة في أي وقت”. وكشف: “سلمان الفرج غير مستعد للعب من البداية، لا نريد خسارته بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة، لكن لدي ثقة في جميع اللاعبين”.