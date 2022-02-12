منها رسوم إصداره وتجديده.. “الجوازات” ترد على أبرز الاستفسارات الشائعة حول الجواز الإلكتروني الجديد

ردت المديرية العامة للجوازات، على أبرز الأسئلة والاستفسارات الشائعة حول الجواز الإلكتروني الجديد بعد تدشينه رسمياً.
وأوضحت “الجوازات”، أن رسوم إصدار الجواز الجديد وتجديده كما كانت في السابق والتي تتمثل في 300 ريال لكل 5 سنوات، و600 ريال لكل 10 سنوات، مبينةً أن استبدال الجواز القديم بالإلكتروني غير إلزامي حالياً.
وأضافت أنه يمكن للمواطن طلب استبدال الجواز السابق بالإلكتروني الجديد حتى إذا كان سارياً، وذلك بعد مرور 6 أشهر من إصداره، مشيرةً إلى أن إصدار الجواز السابق سيستمر حتى اكتمال مرحلة تدشين الجواز الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن الجواز الإلكتروني يتميز بأنه مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة، وروعي فيه متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، ويحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن بيانات مشفرة لحامل الجواز، كما أنه يدعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية.