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جديد المحليات > استشاري يتوقع انخفاضاً كبيراً بأعداد حالات “كورونا” بالمملكة خلال شهر.. وينصح بهذا الأمر
12/02/2022   9:36 ص

استشاري يتوقع انخفاضاً كبيراً بأعداد حالات “كورونا” بالمملكة خلال شهر.. وينصح بهذا الأمر

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توقع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور خالد غليلة، حدوث انخفاض كبير بأعداد الحالات المُصابة والحرجة بفيروس “كورونا” في المملكة خلال شهر في ظل الحرص حالياً على أخذ الجرعات التنشيطية.

وأوضح غليلة خلال لقائه مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن زيادة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاحات سيؤثر على انخفاض معدل الإصابات، مبيناً أن هناك أدوية تقلل من أعراض الفيروس ومن الممكن أن تقضي عليه. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه حال ظهور أعراض عند كبار السن فيجب عرضهم على الطبيب أو نقلهم للمستشفى للاطمئنان عليهم، لأنهم إذا وصلوا لمرحلة متأخرة سيصعب علاجهم.

استشاري يتوقع انخفاضاً كبيراً بأعداد حالات “كورونا” بالمملكة خلال شهر.. وينصح بهذا الأمر

جديد المحليات
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