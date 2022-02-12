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رياضة > أول تعليق لـ”روسو” بعد سقوط النصر بثلاثية أمام الاتحاد
12/02/2022   9:38 ص

أول تعليق لـ”روسو” بعد سقوط النصر بثلاثية أمام الاتحاد

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انتقد المدير الفني لفريق النصر، الأرجنتيني ميجيل روسو، التحكيم بعد خسارة فريقه أمام الاتحاد، مشيرًا إلى أن فريقه تعرض للظلم خلال هذه المواجهة.

وفاز الاتحاد على النصر بنتيجة 0-3، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال روسو بعد المباراة: “أعتقد أن ركلة الجزاء لم تكن صحيحة وهناك الأشياء التي خرجت عن إرادتنا والحكم الذي أدار المباراة عليه علامة استفهام كبيرة لماذا لم يرغب في العودة إلى تقنية الفيديو”.

وأضاف: “قبل تطبيق تقنية الفيديو كان من الممكن تقبل بعض الأمور، لكن بعض استخدامه فلابد للعودة إليه في بعض القرارات الشائكة”. وفق “أخبار 24”.

وأكمل: “أثناء ركلة الجزاء كان يجب عليه العودة بكل تأكيد، وحزين للغاية بسبب هذه القرارات”.

واختتم تصريحاته: “فريق الاتحاد مميز للغاية ويدافع بشكل كبير وأعتقد أن خروج تاليسكا أثر على الفريق كثيرًا.. حاولنا طوال المباراة لكنها مباراة كرة قدم في النهاية”.

أول تعليق لـ”روسو” بعد سقوط النصر بثلاثية أمام الاتحاد

رياضة
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