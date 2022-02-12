مهزلة تحكيمية.. أول تعليق من “مسلي” بعد خسارة النصر أمام الاتحاد

انتقد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أداء التحكيم في مباراة فريقه أمام الاتحاد، واصفا ما حدث في المباراة بالمهزلة التحكيمية.
وفاز الاتحاد على النصر، مساء الجمعة، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ضمن الأسبوع الـ 20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب آل معمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ما حدث اليوم مهزلة تحكيمية بكل المقاييس. هل كان الـ “VAR” يعمل؟”.
وأضاف: “لماذا المتضرر دائما واحد والمستفيدون دائما هم من ينافسونه؟ بماذا نفسر هذا التكرار؟”.
وتابع: “هناك من يصرف مئات الملايين وهناك من يعمل ويتعب وفي النهاية تغيب العدالة وبأحداث غريبة ولا تصدق. من المتسبب في ذلك؟”. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 47 بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد النصر عند 38 نقطة في المركز الثالث.