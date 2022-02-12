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رياضة > وليد عبدالله يجري فحوصات طبية بأحد مستشفيات الرياض إثر تعرضه للإصابة في الكلاسيكو
12/02/2022   9:38 ص

وليد عبدالله يجري فحوصات طبية بأحد مستشفيات الرياض إثر تعرضه للإصابة في الكلاسيكو

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أعلن نادي النصر، تواجد قائد الفريق الكابتن وليد عبدالله في أحد مستشفيات الرياض، لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك بعد تعرضه للإصابة أمس (الجمعة) في مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد.

وأوضحت إدارة النادي، أن وليد عبدالله توجه إلى أحد مستشفيات مدينة الرياض بشكل عاجل فور وصول البعثة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مشيرة إلى أنه سيبقى تحت الملاحظة مؤقتًا حتى الاطمئنان على سلامته بشكل كامل.

وكان حارس النصر وليد عبدالله، قد خرج مصابا من مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري المحترفين، وقرر مدرب النصر انخيل روسو تبديله في الدقيقة 53 ودخول أمين بخاري بدلا منه، حين كانت النتيجة تشير لتقدم الاتحاد بهدفين دون رد. وفق “أخبار 24”.

وليد عبدالله يجري فحوصات طبية بأحد مستشفيات الرياض إثر تعرضه للإصابة في الكلاسيكو

رياضة
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