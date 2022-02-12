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رياضة > كارثة في مسيرتي.. “تاليسكا” يُعلق على طرده أمام الاتحاد
12/02/2022   9:42 ص

كارثة في مسيرتي.. “تاليسكا” يُعلق على طرده أمام الاتحاد

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علق محترف النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا على طرده من مباراة فريقه أمام الاتحاد، الجمعة، واصفا ما حدث بالكارثة التي لم تحدث له سابقًا، طوال مسيرته الرياضية.

ونشر تاليسكا عبر حسابه على موقع “انستقرام”: ” أولاً، أود أن أهنئ زملائي في الفريق الذين قاتلوا حتى النهاية، فقد لعبنا مباراة رائعة، وأود تهنئة حكم المباراة، فقد لعب أيضًا مباراة رائعة”.

وعن القرارات التحكيمية علق قائلا: “أولًا تعرضنا لكارثة ركلة الجزاء، وثانيًا كارثة طردي، حيث أنه لم يتم طردي طوال مسيرتي أبدًا بهذه الطريقة وهذا الأمر أعدّه كارثة”.

وأضاف: ” كان واضحًا أننا لعبنا ضد كل شيئ وضد كل شخص”.

وتابع: “المسؤولية تقع على عاتقي، وأعرف مدى أهميتي في النادي، إنها مسؤوليتي والمشجع الذي يدعمنا الآن، ولذلك دعونا نذهب معًا لأفضل ما في كرة القدم وليس كيف تبدأ وكيف تنتهي، حيث أننا ما زلنا نركز على هدفنا، وما حدث ليس شيئًا بالنسبة لكل من هو نصراوي”. وفق “أخبار 24”.

وخسر النصر مواجهته أمام الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كارثة في مسيرتي.. “تاليسكا” يُعلق على طرده أمام الاتحاد

رياضة
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