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رياضة > كونترا: قدمنا مباراة استثنائية أمام النصر.. واللقاء كان ينقصه حضور الجماهير
12/02/2022   9:42 ص

كونترا: قدمنا مباراة استثنائية أمام النصر.. واللقاء كان ينقصه حضور الجماهير

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علق المدير الفني لفريق الاتحاد كوزمين كونترا على فوز فريقه أمام النصر، مساء الجمعة، بنتيجة 3-0، في اطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري المحترفين.

وقال كونترا في تصريحات بعد المباراة:” واجهنا فريق قوي ويعتبر منافس مباشر لنا، وقدمنا مباراة استثنائية سواء من الناحية الدفاعية او الهجومية”.

وأضاف:” شخصيا لم افهم قرار خوض المباراة بدون حضور الجماهير، الجماهير مهمة جدا ، ولذلك المباراة كانت ناقصة شيء مهم”. وفق “أخبار 24”.

وتابع:” “فخور لأنني مدرب لهذه المجموعة وأنا سعيد لأجلهم وبأدائهم، والمشوار لم ينتهي بعد”.

وأتم كوزمين تصريحاته: “توقعت أن المباراة ستكون مفتوحة بعد الهدف الأول الذي سجلناه” .

كونترا: قدمنا مباراة استثنائية أمام النصر.. واللقاء كان ينقصه حضور الجماهير

رياضة
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