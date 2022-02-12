كونترا: قدمنا مباراة استثنائية أمام النصر.. واللقاء كان ينقصه حضور الجماهير

علق المدير الفني لفريق الاتحاد كوزمين كونترا على فوز فريقه أمام النصر، مساء الجمعة، بنتيجة 3-0، في اطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري المحترفين.
وقال كونترا في تصريحات بعد المباراة:” واجهنا فريق قوي ويعتبر منافس مباشر لنا، وقدمنا مباراة استثنائية سواء من الناحية الدفاعية او الهجومية”.
وأضاف:” شخصيا لم افهم قرار خوض المباراة بدون حضور الجماهير، الجماهير مهمة جدا ، ولذلك المباراة كانت ناقصة شيء مهم”. وفق “أخبار 24”.
وتابع:” “فخور لأنني مدرب لهذه المجموعة وأنا سعيد لأجلهم وبأدائهم، والمشوار لم ينتهي بعد”.
وأتم كوزمين تصريحاته: “توقعت أن المباراة ستكون مفتوحة بعد الهدف الأول الذي سجلناه” .