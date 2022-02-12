مبروك اتحادنا العظيم.. “كعكي” يُعلق على فوز الاتحاد بالكلاسيكو

علق نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أحمد كعكي، على فوز فريقه أمام النصر بنتيجة 3-0، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدوري المحترفين.
وكتب كعكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” في حضرة الاتحاد يتربع سعادة العميد على صدارة الدوري”.
وأضاف: “الحمد لله فوز وانتصار على النصر وثلاث نقاط تضاف الى اتجاهنا لمنصة التتويج بحول الله وقوته، مبروك اتحادنا العظيم “. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 47 بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد النصر عند 38 نقطة في المركز الثالث.