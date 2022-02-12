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جديد المحليات > في أجواء عائلية بعيدة عن الرسميات.. هكذا التقى منسوبو وزارة السياحة
12/02/2022   1:25 م

في أجواء عائلية بعيدة عن الرسميات.. هكذا التقى منسوبو وزارة السياحة

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عقد منسوبو ومنسوبات وزارة السياحة لقاءً اجتماعياً ودياً بعيداً عن الرسميات، بحضور الوزير أحمد الخطيب ومساعدة الوزير للشؤون التنفيذية والاستراتيجية الأميرة هيفاء محمد آل سعود. 

وجاء اللقاء الذي عقد في ساحة خارجية؛ تحت شعار “ما بعد سوينا شيء”، وجرى خلاله استعراض خطط الوزارة لعام 2022، وتبادل الحديث في جو اجتماعي تفاعل معه الجميع. 

وأظهر مقطع فيديو جانباً من فقرات برنامج اللقاء الذي تضمن كلمات من وزير السياحة ومساعدته وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب مشاركة منسوبي الوزارة في العديد من الفعاليات الترفيهية والمنافسات الرياضية التي جرى تنظيمها بموقع اللقاء. وفق “أخبار 24”.

في أجواء عائلية بعيدة عن الرسميات.. هكذا التقى منسوبو وزارة السياحة

جديد المحليات
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