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جديد المحليات > بعد وفاته فجأة ببريطانيا.. جثمان مبتعث الدكتوراه “عبدالله الذويبي” يصل جدة غداً
12/02/2022   1:25 م

بعد وفاته فجأة ببريطانيا.. جثمان مبتعث الدكتوراه “عبدالله الذويبي” يصل جدة غداً

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من المقرر أن يصل المملكة في الساعة الأولى من يوم غد (الأحد) جثمان المبتعث لدراسة الدكتوراه في الطب بالمملكة المتحدة، الذي تُوفي الأسبوع الماضي.

وكان المبتعث من جامعة الباحة عبدالله جابر الذويبي الثبيتي؛ قد توفي فجأة عقب صعوده إلى غرفته بعد أن احتفل مع عدد من زملائه بنجاح أحدهم.

وذكرت مصادر أن الجثمان سيصل إلى مدينة جدة الساعة 12 صباح الأحد، وأنه من المتوقع أن تتم الصلاة عليه في المسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.

وعبرت الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة، والنادي السعودي بمدينة نيوكاسل، عن حزنهما وبالغ التعازي لأسرة الفقيد، كما نعته جامعة الباحة سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

بعد وفاته فجأة ببريطانيا.. جثمان مبتعث الدكتوراه “عبدالله الذويبي” يصل جدة غداً

جديد المحليات
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