أطعمة ومشروبات تخلصك من رائحة الفم الكريهة

أحيانًا نعاني من ظهور رائحة كريهة للفم، عقب تناول أطعمة معينة، أو عند الاستيقاظ أو في حالة وجود مشكلات لـ “اللثة” أو الأسنان.
ونستعرض في هذا التقرير طرقًا منزلية، للتخلص من رائحة الفم الكريهة، كي لا تصاب بالإحراج، وفي كل الأحوال ننصحك باستشارة طبيب للتأكد من أن هذا الأمر، ليس بسبب مشكلة عضوية.
البقدونس
أولى الطرق، تتمثل في استخدام البقدونس، فهو مقاوم جيد للعناصر التي تسبب رائحة الفم الكريهة، ومنها الكبريت، ويتميز برائحة مميزة، كما يحتوي على مادة الكوروفيل، ويمكنك مضغ أوراقه بعد الوجبات.
الأناناس
يعد عصير الأناناس العلاج الأسرع والأكثر فاعلية لرائحة الفم الكريهة، كما يمكنك مضغ شريحتين منه لمدة دقيقة إلى دقيقتين.
الماء
يتسبب جفاف الفم في انبعاث رائحة كريهة، لذلك يحافظ تناول الماء على نظافة الفم والتخلص من البكتيريا، وبالتالي التخلص من الرائحة الكريهة.
الزبادي
يحتوي الزبادي أيضًا على بكتيريا صحية هي العصيات اللبنية، والتي تساعد في مكافحة البكتيريا السيئة في الأمعاء، وهو ما يقلل من رائحة الفم الكريهة، ولذلك ننصحك بتناول كوب من الزبادي خالي الدسم يوميًا، للتخلص من هذه الرائحة الكريهة.
بذور الشمر واليانسون
تحتوي بذور الشمر واليانسون على زيوت عطرية، لمنح النفس رائحة عطرية منعشة، ومن الممكن أن تُؤكل البذور طازجة أو محمصة أو في شكل شاي.
البرتقال
تمتد فوائد البرتقال إضافة إلى فيتامين سي وتعزيز المناعة، إلى التخلص من رائحة الفم الكريهة، بزيادة إنتاج اللعاب.
الشاي الأخضر
يعد الشاي الأخضر علاجًا منزليًا فعالًا لرائحة الفم الكريهة؛ لاحتوائه على خصائص مطهرة تزيل الروائح الكريهة، وتحافظ على رائحة الفم. وفق “أخبار 24”.
التفاح
أشارت الدراسات إلى أن تناول التفاح يقي من الأمراض المتعلقة بالفم، بينها تأثيره القوي ضد رائحة الفم الكريهة، لاحتوائه على مركبات طبيعية تقاوم البكتيريا السيئة وتحمي اللثة.
القرنفل
يحتوي القرنفل على مركبات طبيعية، من شأنها القضاء على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة، ويمكنك أن تستخدم منقوع القرنفل للغرغرة أو مضغه بانتظام.
الهال
يساعد مضغ حب الهال على التخلص من رائحة الفم الكريهة؛ لاحتوائه على “السينول النشط” ذي الخصائص المعقمة الطبيعية، إضافة إلى كونه غنيًا بزيوت زكية الرائحة.
الليمون
كما يمكنكم استخدام الثمار الحمضية، كثمار الليمون والبرتقال وغيرها، التي تساعد على منع نمو البكتيريا في الفم، ويمكنك إضافة القليل من الملح لها، ثم تغسل أسنانك قبل النوم بالخليط.
العرقسوس
يمكن أيضا مضغ العرقسوس يومياً، وهو بالإضافة إلى فوائده الأخرى مثل علاج الأنيميا وتخفيف تقلصات الأمعاء الناتجة عن استخدام بعض أنواع الملينات، يمكنه أن يقضي على رائحة الفم الكريهة.
روتين لابد منه
عليك أيضًا مع هذه العلاجات والطرق المنزلية أن تحافظ على استخدام فرشاة ومعجون أسنان مرتين يوميًا على الأقل، واستخدام غسول للفم، وخيط الأسنان لمرة يوميًا على الأقل أيضًا.