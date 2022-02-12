شهدت مراسم دفن أحد الطلاب بمدرسة ابن باز الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم، مشهداً مؤثراً لأساتذة وزملاء الطالب وهم يقفون على قبره للدعاء له بعد وفاته.
وأظهرت صور متداولة، زملاء الطالب وأساتذته يجلسون متأثرين جوار قبره يدعون له بعد وفاته حتى أذان المغرب، فيما تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع البادرة، داعين للفقيد بالمغفرة والرحمة.
وكان طالب ثانوية ابن باز لتحفيظ القرآن الكريم، قد توفي يوم الأربعاء الماضي، بعدما سقط فجأة مغشياً عليه ما أدى إلى وفاته، فيما أديت صلاة الميت عليه في جامع البابطين ودفن في مقبرة الشمال بالرياض.
وفق “أخبار 24”.