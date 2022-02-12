بالفيديو.. مختص يوضح مصير المشاركين في جرائم التستر التجاري بعد انتهاء المهلة التصحيحية

أوضح المحلل الاقتصادي إبراهيم الهندي، مصير المشاركين في جرائم التستر التجاري بعد انتهاء المهلة التصحيحية خلال 16 فبراير الجاري.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن المشاركين في التستر التجاري سيخضعون لعقوبات مختلفة، تشمل غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى السجن.
وأكد أنه من الأفضل للمتستر والمتستر عليه تصحيح الأوضاع خلال الأيام المتبقية من المهلة الممنوحة، لتفادي التعرض للعقوبات النظامية.
فيديو | مامصير المتستر والمتستر عليه بعد يوم 16 فبراير؟
والمحلل الاقتصادي “ابراهيم الهندي” يجيب ..#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/RpuRkkxx1o
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2022
وفق “أخبار 24”.