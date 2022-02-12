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جديد المحليات > بالفيديو.. مختص يوضح مصير المشاركين في جرائم التستر التجاري بعد انتهاء المهلة التصحيحية
12/02/2022   6:01 م

بالفيديو.. مختص يوضح مصير المشاركين في جرائم التستر التجاري بعد انتهاء المهلة التصحيحية

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أوضح المحلل الاقتصادي إبراهيم الهندي، مصير المشاركين في جرائم التستر التجاري بعد انتهاء المهلة التصحيحية خلال 16 فبراير الجاري.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن المشاركين في التستر التجاري سيخضعون لعقوبات مختلفة، تشمل غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى السجن.

وأكد أنه من الأفضل للمتستر والمتستر عليه تصحيح الأوضاع خلال الأيام المتبقية من المهلة الممنوحة، لتفادي التعرض للعقوبات النظامية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مختص يوضح مصير المشاركين في جرائم التستر التجاري بعد انتهاء المهلة التصحيحية

جديد المحليات
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