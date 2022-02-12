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جديد المحليات > “الإذاعة والتلفزيون” تطلق أول إذاعة إخبارية في المملكة
12/02/2022   6:01 م

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق أول إذاعة إخبارية في المملكة

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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم السبت عن تدشين إذاعة “الإخبارية” غداً، بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الموافق 13 فبراير.

وتعد إذاعة الإخبارية الأولى من نوعها في المملكة، وستكون الفرع الإذاعي من قناة الإخبارية، في خطوة تستهدف من خلالها الهيئة استكمال مسيرتها في التركيز على المحتوى المحلي والاتجاه نحو التخصص.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو توزيع الخطاب الإعلامي عبر جميع المنصات والتحول نحو الإعلام المتخصص لتلبية رغبات شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن الاهتمام بإطلاق الإذاعة يواكب التغيرات المتسارعة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، ما يجعل هناك ضرورة ملحة لإشباع نهم الباحثين عن المعلومات الجديدة سياسياً ورياضياً واقتصادياً. وفق “أخبار 24”.

وسيكون البث المبدئي لإذاعة الإخبارية في ثلاث مناطق من خلال موجة FM وهي الرياض عبر التردد 93.00 وجدة من خلال التردد 107.7 والدمام 99.00.

وأعلنت قناة الإخبارية عن تقديم إذاعة الإخبارية في انطلاقتها لفترات إخبارية متنوعة تشتمل على نشرات ومواجيز إخبارية محدثة وقصص إخبارية تغطي كافة القضايا التي تهم المجتمع وأبرز الاحداث الدولية العاجلة.

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق أول إذاعة إخبارية في المملكة

جديد المحليات
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