“التجارة”: المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر تنتهي الأربعاء المقبل

جددت وزارة التجارة، اليوم (السبت)، التذكير بموعد انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، الذي يتبقى عليه 4 أيام فقط.
ودعت الوزارة المخالفين إلى الاستفادة من هذه المهلة لتصحيح أوضاعهم، عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تنتهي الأربعاء المقبل الموافق 16 فبراير 2022، فيما توعد المركز الوطني لمكافحة التستر المنشآت المخالفة بعقوبات رادعة تصل للسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل لخمسة ملايين ريال.
وخصص المركز منصة إلكترونية لممارسي الأنشطة التجارية (السعوديين وغير السعوديين) الراغبين في تصحيح أوضاعهم، على أن يُعفوا من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وفق “أخبار 24”.
وأتاح للراغبين في تصحيح أوضاعهم عدة خيارات، منها الشراكة في المنشأة بين المواطن وغير المواطن، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير المواطن، أو استمرار المواطن في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، إضافة إلى خيارات أخرى تشمل تصرف المواطن في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، وحصول غير المواطن على الإقامة المميزة، أو مغادرته المملكة بصفة نهائية.