بالفيديو.. “الأرصاد”: موجة صقيع الليلة على شمال المملكة وغداً على الرياض.. والحرارة تصل إلى 6 درجات

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إنه من المتوقع أن يتكون الصقيع الليلة على المناطق الشمالية للمملكة، وغدًا على منطقة الرياض، وخاصة الأجزاء الشمالية منها.
وتوقع العقيل خلال اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة بشكل واضح وملموس على المناطق الشمالية للمملكة، بالإضافة إلى منطقة الرياض، لافتاً إلى أن درجات الحرارة الصغرى في العاصمة الرياض وصلت اليوم إلى 12 درجة مئوية.
وأبان أن درجات الحرارة الصغرى ستصل يوم غد الأحد إلى 6 درجات مئوية؛ وذلك بسبب نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية، وتقدم الكتلة الهوائية الباردة التي أثرت فعلياً على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم والمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الكتلة الباردة ستستمر لتؤثر على جنوب منطقة الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة، إلى جانب تأثيرها على المناطق الجنوبية الداخلية من المملكة.
فيديو | #الأرصاد تنبه بموجة صقيع بدءا من الليلة حتى الغد على شمال #المملكة وتدعو للحذر#الإخبارية pic.twitter.com/SiKI9PTInh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2022
فيديو | #الأرصاد: استعدوا يا أهل #الرياض لكتلة هوائية قادمة.. درجة الحرارة تصل إلى 6 درجات مئوية غدا#الإخبارية pic.twitter.com/FofqtPHGAO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2022