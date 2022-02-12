“ديوان المظالم” يقرر تحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ خالد بن محمد اليوسف قرارا بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل.
وستُدار المحكمة وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات وتقدم خدماتها بشكل رقمي -عن بعد- اعتبارًا من 15 / 8 /1443هـ، لتصبح أول محكمة إدارية رقمية.
ويسعى ديوان المظالم إلى تنفيذ أهم أهداف خطته الاستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله والمُضي قُدما في مواكبة ما تعيشه المملكة من تطور مذهل ومتسارع في مجالات رقمنة التعاملات والحوكمة، وتعزيزِ كفاءة الإنفاق وتوفيرٍ للطاقات التشغيلية، والاستفادة من الكوادر البشرية بمهام متنوعة رقمية.
وفق “أخبار 24”.