​بمشاركة “الموارد البشرية”.. “الصحة” تستعرض المؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح في مؤتمرها غداً

تعقد وزارة الصحة، غداً (الأحد)، المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا في المملكة، وذلك بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد.
ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية للجائحة، بجانب استعراض مستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخراً والإحصاءات الصحية.
كما يستعرض المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل، وكذلك نسب التحصين في القطاعين العام والخاص.وفق “أخبار 24”.