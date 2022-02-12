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جديد المحليات > تعرف على المناطق الثلاث التي سيبدأ بها إصدار جواز السفر الالكتروني أولاً
12/02/2022   10:46 م

تعرف على المناطق الثلاث التي سيبدأ بها إصدار جواز السفر الالكتروني أولاً

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم (السبت)، مراحل إصدار جواز السفر الإلكتروني، والذي تم الكشف عنه خلال الأيام القليلة الماضية.

وتشمل المرحلة الأولى من إصدار جواز السفر الإلكتروني، إصداره في 3 مناطق إدارية، وهي مكة المكرمة والرياض والشرقية، فيما تتمثل المرحلة الثانية في إصدار جواز السفر الإلكتروني بجميع إدارات جوازات المناطق بالمملكة، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تتمثل في إصداره عن طريق منصة أبشر.

وأشارت الجوازات إلى أن المرحلتين الأولى والثانية، يتم خلالهما إصدار عدد محدد من الجواز الإلكتروني يوميًا في كل منطقة، وذلك حسب أولوية المواعيد من منصة أبشر.وفق “أخبار 24”.

وكانت الجوازات قد أشارت إلى أن الجواز الإلكتروني يتميز بتصميمه وفق أعلى المواصفات الأمنية الحديثة، كما أنه يحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن بيانات مشفرة لحامل الجواز، ويدعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية.

تعرف على المناطق الثلاث التي سيبدأ بها إصدار جواز السفر الالكتروني أولاً

جديد المحليات
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