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جديد المحليات > ​إيراداتها تتجاوز 30 مليون ريال سنوياً.. شركة بيع كماليات تصحح وضعها بالشراكة بين المواطن والمقيم
12/02/2022   10:46 م

​إيراداتها تتجاوز 30 مليون ريال سنوياً.. شركة بيع كماليات تصحح وضعها بالشراكة بين المواطن والمقيم

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استعرضت وزارة التجارة تجربة شركة متخصصة في بيع الكماليات بالقصيم، صححت وضعها بالاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.

وأوضحت الوزارة، اليوم (السبت)، أن الشركة ظلت تعمل بالتستر لمدة 25 عاماً، مشيرةً إلى أنها صححت وضعها عبر خيار الشراكة في المنشأة بين المواطن والمقيم.وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن إيرادات الشركة السنوية تتجاوز الـ30 مليون ريال، مطالبة بضرورة الاستفادة من فترة التصحيح قبل انتهائها يوم الأربعاء القادم.

​إيراداتها تتجاوز 30 مليون ريال سنوياً.. شركة بيع كماليات تصحح وضعها بالشراكة بين المواطن والمقيم

جديد المحليات
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