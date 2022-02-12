بالفيديو.. شاب يبتكر وسائل ساعدته على عدم دفع أي فواتير للكهرباء منذ 7 أعوام

تمكن الشاب حمد الجمعة، من ابتكار وسائل متعددة لتوفير الطاقة، اعتمادًا على المواد المُعاد تدويرها بصفة رئيسية في هذه الابتكارات.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، أنه استطاع ابتكار مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، ويتم تغذيتها من خلال الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن المواد المُعاد تدويرها تشارك في 70 – 80% من المركبة.
وأضاف حمد الذي يعمل في الطاقة الشمسية منذ 10 سنوات، أنه تمكن من ابتكار منظومة طاقة داخل بيته، مكنته من الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية، الأمر الذي جعله لا يدفع أي فواتير للكهرباء منذ 7 أعوام.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن العديد من الساكنين في الأحساء يستعينون بالطاقة الشمسية لتوفير احتياجاتهم من الطاقة، موضحًا أن هذه المنظومة يمكن استغلالها في المجالات الصناعية والزراعية المختلفة.
حمد الجمعة يبتكر وسائل ساعدته على عدم دفع فواتير الكهرباء منذ 7 أعوام
التفاصيل في التقرير مع عوض الفياض @Awad_alfayadh#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/MkHn9PAAc0
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 12, 2022