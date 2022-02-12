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رياضة > ماذا قال الأمير الوليد تعليقاً على هزيمة الهلال أمام الأهلي المصري اليوم؟
12/02/2022   10:45 م

ماذا قال الأمير الوليد تعليقاً على هزيمة الهلال أمام الأهلي المصري اليوم؟

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علق الأمير الوليد بن طلال اليوم السبت على هزيمة نادي الهلال أمام الأهلي المصري في مباراة الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي.

ووجه الأمير الوليد عبر تويتر، التهنئة إلى الأهلي المصري على الفوز، ثم كتب “إلى فهد بخصوص الهلال، نادي الهلال في كأس العالم، كان رابع أفضل نادٍ في العالم وما زال رابع أفضل نادٍ في العالم، وبإذن الله يكون الهلال من الأوائل عالمياً”.

يذكر أن الأهلي المصري فاز على الهلال بأربعة أهداف نظيفة، حصل بها على المركز الثالث في البطولة، والميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه، فيما كرر الهلال حصوله على المركز الرابع الذي فاز به في البطولة الماضية.وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “فهد، “الهلال” في جميع الأحوال هو الهلال السعودي العالمي البطل، منتصر سواء كان الأول، الثاني، الثالث، الرابع”.

ماذا قال الأمير الوليد تعليقاً على هزيمة الهلال أمام الأهلي المصري اليوم؟

رياضة
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