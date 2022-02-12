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رياضة > بالفيديو والصور.. تشيلسي يتوج بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه
12/02/2022   10:45 م

بالفيديو والصور.. تشيلسي يتوج بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

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نجح فريق تشيلسي في التتويج بلقب كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نظيره بالميراس بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، في نهائي البطولة.

سجل تشيلسي هدفه الأول في الدقيقة (55) عن طريق لاعبه روميلو لوكاكو، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كالوم هودسون، إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها لوكاكو برأسية قوية ووضع الكرة داخل الشباك.

وأدرك بالميراس هدف التعادل في الدقيقة (64)، عن طريق اللاعب رافايل فييجا، من ركلة جزاء نفذها بنجاح بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى لم يتوقعها الحارس إدوارد ميندي بشكل صحيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وسجل تشيلسي هدف الفوز في الدقيقة (117) من ركلة جزاء نفذها لاعبه هافرتز بنجاح داخل الشباك، لتنتهي المباراة بتتويج البلوز بالبطولة.وفق “أخبار 24”.

بهذه النتيجة توج فريق تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وحل فريق بالميراس ثانيا. بينما حصل فريق الأهلي المصري على المركز الثالث (البرونزية)، وختم فريق الهلال مشواره بالبطولة في المركز الرابع.

 تشيلسي وبالميراس

تشيلسي وبالميراس

تشيلسي وبالميراس

تشيلسي وبالميراس

تشيلسي وبالميراس

تشيلسي وبالميراس

بالفيديو والصور.. تشيلسي يتوج بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

رياضة
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