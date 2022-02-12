بالفيديو والصور.. تشيلسي يتوج بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

نجح فريق تشيلسي في التتويج بلقب كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نظيره بالميراس بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، في نهائي البطولة.
سجل تشيلسي هدفه الأول في الدقيقة (55) عن طريق لاعبه روميلو لوكاكو، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كالوم هودسون، إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها لوكاكو برأسية قوية ووضع الكرة داخل الشباك.
وأدرك بالميراس هدف التعادل في الدقيقة (64)، عن طريق اللاعب رافايل فييجا، من ركلة جزاء نفذها بنجاح بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى لم يتوقعها الحارس إدوارد ميندي بشكل صحيح.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وسجل تشيلسي هدف الفوز في الدقيقة (117) من ركلة جزاء نفذها لاعبه هافرتز بنجاح داخل الشباك، لتنتهي المباراة بتتويج البلوز بالبطولة.وفق “أخبار 24”.
بهذه النتيجة توج فريق تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وحل فريق بالميراس ثانيا. بينما حصل فريق الأهلي المصري على المركز الثالث (البرونزية)، وختم فريق الهلال مشواره بالبطولة في المركز الرابع.
هدددددف!⚽
د54′ الهدف الأول لـ #تشيلسي عن طريق ” لوكاكو ”
تشيلسي 1 × 0 بالميراس#تشيلسي_بالميراس
#قنوات_SSC pic.twitter.com/Sry18yLNCB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2022
هدددددف!⚽
د64′ هدف التعادل لـ #بالميراس عن طريق ” رافاييل ”
تشيلسي 1 × 1 بالميراس#تشيلسي_بالميراس
#قنوات_SSC pic.twitter.com/ROchFyGtpy
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2022
هدددددف!⚽
د117′ الهدف الثاني لـ #تشيلسي عن طريق ” هافيرتز ”
تشيلسي 2 × 1 بالميراس#تشيلسي_بالميراس
#قنوات_SSC pic.twitter.com/pFUXbkc7lb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2022