تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ20

انتهت مساء السبت، منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فريق التعاون على نظيره الرائد بثلاثية نظيفة.
وبعد انتهاء الجولة الـ20 بدوري للمحترفين، حافظ فريق الاتحاد على صدارة البطولة برصيد 47 نقطة، ويليه نادي الشباب ثانيًا برصيد 40 نقطة، فيما جاء النصر في المركز الثالث بـ38 نقطة، وجاء الهلال رابعًا برصيد 31 نقطة، وضمك خامسًا برصيد 30 نقطة.
وفي المركز السادس يوجد فريق أبها برصيد 28 نقطة، ويليه الفيحاء سابعا بـ26 نقطة، وجاء الرائد في المركز الثامن بـ25 نقطة، وتاسعا حل فريق الأهلي بـ24 نقطة.
واحتل الطائي المركز العاشر برصيد 22 نقطة، وخلفه التعاون بـ21 نقطة، فيما جاء المركز الـ12 الاتفاق 20 نقطة بالتساوي مع الفيصلي صاحب المركز الـ13. وفق “أخبار 24”.
وجاء فريق الباطن في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة ويليه فريق الفتح في المركز الـ15 بـ18 نقطة، وجاء في آخر الترتيب فريق الحزم بـ14 نقطة.