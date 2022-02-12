قرار عاجل من إدارة الهلال بعد السقوط أمام الأهلي المصري

اتخذت إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قرارا عاجلا، بعد الخسارة أمام فريق الأهلي المصري، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.
وقررت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، عقد اجتماع عاجل مع المدير الفني للفريق، المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، في استاد آل نهيان؛ وذلك لمناقشة أسباب الخسارة الكبيرة من الأهلي المصري.
وبهذه النتيجة ودّع نادي الهلال النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية 2022، في المركز الرابع، فيما حصد الأهلي المصري المركز الثالث ومن ثمّ الميدالية البرونزية. وفق “أخبار 24”.