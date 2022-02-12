بالفيديو والصور.. “الهلال” يودّع كأس العالم للأندية بالسقوط برباعية أمام “الأهلي” المصري

هُزم فريق الهلال برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته اليوم (السبت) بنظيره الأهلي المصري، لتحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.
وتقدّم نادي الأهلي المصري سريعًا بالتحديد عقب مرور (8) دقائق بهدف سجله لاعبه ياسر إبراهيم، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة ( 17) ثم سجل زميله أحمد عبدالقادر الهدف الثالث في الدقيقة (41).
وشهد الشوط الأول طرد لاعب الهلال ماثيوس بيريرا بعد تدخله على لاعب الأهلي المصري عمرو السولية في الدقيقة ( 14)، ثم طُرد اللاعب محمد كنو بعد تدخله على لاعب الأهلي ياسر إبراهيم في الدقيقة (28).
وسجل الأهلي خلال الشوط الثاني الهدف الرابع بالدقيقة (64) عن طريق لاعبه عمرو السولية، فيما ألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر بداعي التسلل.
وبهذه النتيجة ودّع نادي الهلال النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية في المركز الرابع، فيما حصد الأهلي المصري المركز الثالث ومن ثمّ الميدالية البرونزية.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
بدأت المباراة بضغط من قبل فريق الأهلي المصري الذي تمكن من التسجيل مبكرًا بالتحديد بعد مرور (8) دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه ياسر إبراهيم. وفق “أخبار 24”.
وأرسل لاعب الهلال ياسر الشهراني عرضية من يسار الملعب ولكنها مرت دون أن يُقابلها أي لاعب.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (14) البطاقة الحمراء للاعب الهلال ماتيوس بيريرا بعد كرة مشتركة بينه وبين لاعب الأهلي المصري عمرو السولية.
وسددّ لاعب الأهلي المصري، محمد شريف كرة في الدقيقة (16) تصدى لها حارس الهلال، محمد العويس، قبل أن يُسجل زميله ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة (17).
وتوقف اللعب في الدقيقة (19) ليتلقى لاعب الأهلي المصري، محمد شريف العلاج، ثم عاد الأهلي المصري للتسديد مرة أخرى عن طريق لاعبه ديانج ولكن تصدى لها حارس مرمى الهلال، محمد العويس، قبل أن يُسدد زميله علي معلول كرة في الدقيقة (26) ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (27) البطاقة الحمراء للاعب الهلال، محمد كنو بعد كرة مشتركة بينه ولاعب الأهلي المصري ياسر إبراهيم.
وسدد لاعب الأهلي المصري، محمد شريف كرة في الدقيقة (39) وتصدى لها حارس مرمى الهلال ثم أضاف زميله أحمد عبدالقادر الهدف الرابع في الدقيقة (41).
واستهل النادي الأهلي الشوط الثاني بتسجيل هدف رابع في الدقيقة (65) عن طريق تسديدة من لاعبه عمرو السولية.
وسددّ لاعب الهلال، موسى ماريغا في الدقيقة (67) كرة تصدى لها حارس الأهلي علي لطفي.
وسجّل لاعب الأهلي، أحمد عبد القادر في الدقيقة (70) ولكن ألغاه الحكم بداعِ التسلل.
شاهد.. الهدف الأول لـ #الاهلي عن طريق #ياسر_إبراهيم
الهلال_الأهلي #الهلال_الاهلي_المصري #كأس_العالم_للأنديةpic.twitter.com/6FOGVvjovr
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) February 12, 2022
شاهد الهدف الثاني لـ #الأهلي_المصري في مرمى #الهلالpic.twitter.com/8rlFygA0TH#الهلال_الأهلي #الهلال_الاهلي_المصري #كأس_العالم_للأندية
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) February 12, 2022
شاهد الهدف الثالث لـ #الأهلي_المصري في مرمى #الهلالpic.twitter.com/v7oQ1Iovni#الهلال_الأهلي #الهلال_الاهلي_المصري #كأس_العالم_للأندية
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) February 12, 2022
شاهد الهدف الرابع لـ #الاهلي عن طريق #عمرو_السولية
( #الهلال 0 – 4 #الأهلي )#الهلال_الأهلي #الهلال_الاهلي_المصري #كأس_العالم_للأنديةpic.twitter.com/6qwDE2hpzz
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) February 12, 2022