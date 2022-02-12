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جديد المحليات > مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية
12/02/2022   10:44 م

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم السبت اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.
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واطلع المجلس على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها التقرير الاقتصادي الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط.‎

‎‏‎كما ناقش خلال اجتماعه العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة حيال ما أنجز في قطاع المياه في جوانبه التشريعية والتنظيمية والتنفيذية.

‎واستعرض المجلس العرض المقدم من صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة حيال مستوى التقدم المحرز في المشاريع الكبرى. وفق “أخبار 24”.

‎كما تناول المجلس العرض المقدم من وزارة المالية في شأن تقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

‎وتابع التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية

جديد المحليات
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