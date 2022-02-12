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رياضة > صالح النعيمة: اللاعبون دخلوا اللقاء بغرور وتعالٍ.. وحان وقت رحيل المدرب
12/02/2022   10:45 م

صالح النعيمة: اللاعبون دخلوا اللقاء بغرور وتعالٍ.. وحان وقت رحيل المدرب

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علق نجم فريق الهلال السابق، صالح النعيمة، على خسارة فريقه أمام الأهلي المصري، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال “النعيمة” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الجميع يتحمل ما حدث اليوم.. اللاعبون دخلوا اللقاء بغرور وتعال.. والمدرب ساعد في ذلك بدخوله بتغييرات غير منطقية في هذا الوقت.. لم يعد هناك مجال للمكابرة فقد حان الوقت لرحيل المدرب، ومحاسبة المقصر من اللاعبين”. وفق “أخبار 24”.

وفاز الأهلي المصري على الهلال بأربعة أهداف نظيفة، حصل بها على المركز الثالث في البطولة، والميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه، فيما كرر الهلال حصوله على المركز الرابع الذي فاز به في البطولة الماضية.

صالح النعيمة: اللاعبون دخلوا اللقاء بغرور وتعالٍ.. وحان وقت رحيل المدرب

رياضة
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