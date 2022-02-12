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رياضة > بعد رباعية الهلال.. الأهلي المصري يحقق رقما مميزا في كأس العالم للأندية
12/02/2022   10:45 م

بعد رباعية الهلال.. الأهلي المصري يحقق رقما مميزا في كأس العالم للأندية

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حقق فريق الأهلي المصري، رقما مميزا في بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نظيره الهلال، برباعية نظيفة، ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة المقامة حاليا بالإمارات.

وبات الأهلي المصري، أكثر الأندية تتويجا بالميدالية البرونزية في تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما فاز بالمركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه، بعد برونزية نسخة العام 2006، وبرونزية نسخة 2020 بعد انتصاره على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، ليتخطى رقم مونتيري المكسيكي الذي جاء في المركز الثالث مرتين 2012، و2019.

ورفع الأهلي المصري رصيده من الأهداف في كأس العالم للأندية إلى 17 هدفا، في 18 مباراة: فاز في 6 مباريات وتعادل مرة وخسر 11 مرة، بينما اهتزت شباكه 26 مرة. كما أصبح ثالث أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات في تاريخ كأس العالم للأندية بـ6 انتصارات. وفق “أخبار 24”.

بعد رباعية الهلال.. الأهلي المصري يحقق رقما مميزا في كأس العالم للأندية

رياضة
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