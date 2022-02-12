بعد ثلاثيته بمرمى “النصر”.. “الاتحاد” يكسر عقدة استمرت 11 عامًا في الكلاسيكو

فاز فريق الاتحاد على أرضه بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعه مساء اليوم (الجمعة) بنظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.
وسجل ثلاثية الاتحاد في مرمى النصر كل من رومارينيو في الدقيقة (6) من ركلة جزاء، وعبدالعزيز البيشي في الدقيقة (31) وحمدالله في الدقيقة (68).
وبفوزه الاتحاد كسر عقدة استمرت 11 عامًا خلال استضافته لنظيره النصر في منافسات الدوري؛ فلم يستطع الاتحاد تحقيق الفوز أمام النصر عند استضافته منذ مايو 2011؛ حيث فاز الاتحاد بنتيجة 5 -2، بثنائية للجزائري عبدالملك زيايه ومثلها لمحمد الراشد وهدف خامس للبرتغالي باولو جورج، فيما سجّل هدفي النصر خالد الزيلعي وأحمد الدوخي. وفق “أخبار 24”.