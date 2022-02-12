نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > رسميا.. نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله اللعب الدولي
12/02/2022   10:44 م

رسميا.. نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله اللعب الدولي

+ = -
716

أعلن لاعب فريق الأهلي السابق، وبيراميدز المصري الحالي عبد الله السعيد، اليوم السبت اعتزاله اللعب مع منتخب مصر لكرة القدم، بعد مسيرة بدأت في العام 2008.

وكتب لاعب الأهلي المصري والإسماعيلي السابق، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فى البداية كنت أتمنى العودة بالكأس لإسعاد كل الناس بعد المشوار الطويل فى البطولة كأس الأمم، لكن قدر الله وما شاء فعل”.

وتابع: “الحمد لله تشرفت بتمثيل منتخب مصر فى كل المراحل السنية.. إلى أن وصلت للمنتخب الأول.. اليوم أعلن اعتزالى اللعب الدولى مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين التي تشرفت فيها بتمثيل بلدي مصر”.

وشارك السعيد مع مصر في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، والتي شهدت خسارة المنتخب في النهائي بركلات الترجيح أمام السنغال. ولعب في مباراتين ضد غينيا بيساو والسودان وصنع هدف الفوز في مرمى المنتخب السوداني لكنه لم يلعب في أدوار خروج المغلوب. وفق “أخبار 24”.

وأحرز لاعب فريق الأهلي السابق، عبد الله السعيد، 6 أهداف في 55 مباراة مع مصر كما صنع عشرة أهداف. وساهم في بلوغ مصر نهائي كأس الأمم في 2017 قبل الخسارة أمام الكاميرون بالإضافة إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاما.

رسميا.. نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله اللعب الدولي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198344.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.