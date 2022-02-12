“المريسل”: الهلال أحرج الكرة السعودية بقوة

تحدث الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، عن خسارة فريق الهلال، أمام نظيره الأهلي المصري، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.
وقال المريسل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من جدهم أقوى دعم للأندية السعودية.. وبدل ما نحقق أفضل نتائج في تاريخ مشاركاتنا السعودية في كأس العالم للأندية نحقق الأسوأ.. يا جماعة، أنتم تعرفون أنه لم يسبق لفريق عربي أن هزم فريقا سعوديا في هذه البطولة.. الآن نخسر بعد كل هذا الدعم، وبهذه النتيجة الكارثية”.
وأضاف المريسل: “والله إن الهلال أحرج كورتنا وبقوة.. أجل في ظل هذا الدعم المادي الكبير لأنديتنا السعودية وبعد ما كنا ننتظر الثالث يجي يحقق الرابع مرة ثانية، وبخسارة تاريخية، ومن فريق عربي”. وفق “أخبار 24”.
وفاز الأهلي المصري على الهلال بأربعة أهداف نظيفة، حصل بها على المركز الثالث في البطولة، والميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه، فيما كرر الهلال حصوله على المركز الرابع الذي فاز به في البطولة الماضية.
من جدهم😳
اقوى دعم للاندية السعودية
وبدل مانحقق افضل نتائج في تاريخ مشاركاتنا السعودية في #كاس_العالم_للانديه_2021 نحقق الأسوء
ياجماعة
انتم تعرفون انه لم يسبق
لفريق عربي ان هزم فريق سعودي في هذه البطولة
الان نخسر بعد كل هذا الدعم😡
وبهذه النتيجة الكوارثية😡#الهلال_الاهلي_المصري https://t.co/N0DvHzUpoI
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 12, 2022