نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > منها زوجة ترغب بالذهاب للبوليفارد.. محامٍ وأخصائي يرويان أغرب حالات طلاق وخلع مرت عليهما
13/02/2022   7:13 ص

منها زوجة ترغب بالذهاب للبوليفارد.. محامٍ وأخصائي يرويان أغرب حالات طلاق وخلع مرت عليهما

+ = -
1717

روى محامٍ وأخصائي نفسي، أغرب حالات الطلاق والخلع التي مرت عليهما في عملهما، موضحين الأسباب التي زادت من حالات الطلاق خلال الفترات الأخيرة.

وقال المحامي فهد العنزي، إن واحدة من أغرب قضايا الخلع التي مرت عليه هو رغبة امرأة في الانفصال عن زوجها للحصول على الحرية حتى تستطيع الذهاب مع أقاربها إلى البوليفارد؛ بسبب رفضه لهذا الأمر.

وأضاف أن حالة أخرى كانت تتعلق بموظفة اشترط عليها زوجها الحصول على نصف راتبها في أي عمل تلتحق به حتى ينفق من تلك الأموال على نفسه، مبيناً أن هناك حالات تستوجب بالفعل الطلاق والخلع مثل عدم احترام الزوج والاستغلال المالي.

ونوه خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن أسباب زيادة حالات الطلاق تشمل عدم توافق المستوى العلمي، وكذلك النواحي المادية وزيادة متطلبات الحياة، وعدم احترام الحوار بين الطرفين وتمسك كل طرف برأيه دون التنازل. وفق “أخبار 24”.

وأوضح الأخصائي النفسي عبدالعزيز الدواس، أنه مرت عليه حالة طلاق غريبة تتعلق بامرأة طلبت من زميلاتها المطلقات خروجها معهن لكن اشترطن عليها الطلاق لتسارع بطلب ذلك بالفعل، موضحاً أن ظهور ما يسمى حفلات الطلاق تسبب بزيادة حالات الطلاق.

منها زوجة ترغب بالذهاب للبوليفارد.. محامٍ وأخصائي يرويان أغرب حالات طلاق وخلع مرت عليهما

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198385.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.