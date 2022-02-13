منها زوجة ترغب بالذهاب للبوليفارد.. محامٍ وأخصائي يرويان أغرب حالات طلاق وخلع مرت عليهما

روى محامٍ وأخصائي نفسي، أغرب حالات الطلاق والخلع التي مرت عليهما في عملهما، موضحين الأسباب التي زادت من حالات الطلاق خلال الفترات الأخيرة.
وقال المحامي فهد العنزي، إن واحدة من أغرب قضايا الخلع التي مرت عليه هو رغبة امرأة في الانفصال عن زوجها للحصول على الحرية حتى تستطيع الذهاب مع أقاربها إلى البوليفارد؛ بسبب رفضه لهذا الأمر.
وأضاف أن حالة أخرى كانت تتعلق بموظفة اشترط عليها زوجها الحصول على نصف راتبها في أي عمل تلتحق به حتى ينفق من تلك الأموال على نفسه، مبيناً أن هناك حالات تستوجب بالفعل الطلاق والخلع مثل عدم احترام الزوج والاستغلال المالي.
ونوه خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن أسباب زيادة حالات الطلاق تشمل عدم توافق المستوى العلمي، وكذلك النواحي المادية وزيادة متطلبات الحياة، وعدم احترام الحوار بين الطرفين وتمسك كل طرف برأيه دون التنازل. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الأخصائي النفسي عبدالعزيز الدواس، أنه مرت عليه حالة طلاق غريبة تتعلق بامرأة طلبت من زميلاتها المطلقات خروجها معهن لكن اشترطن عليها الطلاق لتسارع بطلب ذلك بالفعل، موضحاً أن ظهور ما يسمى حفلات الطلاق تسبب بزيادة حالات الطلاق.
تبغى الطلاق عشان تروح البوليفارد!!
المحامي “فهد العنزي” يكشف لياهلا أغرب طلبات الطلاق والخلع التي مرت عليه#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oaXYXezR3Z
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 12, 2022
زميلاتي يشترطن أن أكون مطلقة..!!
تفاصيل حالة تطلب الطلاق يرويها الأخصائي النفسي د. عبدالعزيز الدواس@azizaldawas#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iZfCIsNMlC
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 12, 2022
زيادة نسب الطلاق..
المحامي “فهد العنزي”: هناك أزواج يشترطون على زوجاتهم العاملات الحصول على نصف الراتب #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3sva7hwU6z
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 12, 2022