تشويه لجمالية الفريق وأخطاء لا تصدر من هواة.. هذا ما قاله محللون عقب خسارة الهلال في كأس العالم للأندية

توالت ردود الفعل الغاضبة من المحللين ولاعبي الهلال السابقين على خسارة الفريق أمام نظيره الأهلي المصري برباعية نظيفة، وذلك في مباراة ترتيب المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.
وقال لاعب نادي الهلال السابق، سلطان بن نصيب، إن المدرب ليوناردو جارديم يتحمل بنسبة 100% خسارة الهلال أمام الأهلي المصري؛ بسبب التشكيل الغريب الذي دخل به المباراة، مشيراً إلى أن المدرب شوّه جمالية الهلال.
ونوه الناقد الرياضي عايد الرشيدي، إلى أن الأخطاء التي ارتكبها اللاعبان بيريرا ومحمد كنو لا تحدث من لاعب هاوٍ، مشيراً إلى أن المباراة كان يوجد بها العديد من الأخطاء التي ارتكبها المدرب “جارديم”.
ولفت خلال إحدى حلقات برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، إلى أن المدرب أخطأ في وضع لاعبين في الدفاع غير متجانسين مع بعض، وكذلك إشراك الحارس العويس في المباراة، موضحاً أن جمهور الهلال كان يطمح في مركز أفضل من الترتيب الرابع بالبطولة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المدرب سلطان خميس، أن الحارس محمد العويس لا يتحمل نتيجة تلك المباراة لكن يتحملها المدرب جارديم، وكذلك بعض اللاعبين الذين كانت لديهم رعونة في التصرفات ولم يظهروا أي خبرة في تسيير المباراة.
سلطان بن نصيب – لاعب الهلال سابقاً :
“جارديم” شوّه جمالية الهلال ..
الحصاد الرياضي …@sa_alnaseeb pic.twitter.com/lBJ5YeLGVR
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 12, 2022
عايد الرشيدي :
“بيريرا وكنو” المشكلة التي أحدثوها لا يقوم بها لاعب هاوي ! ..
الحصاد الرياضي …@ayed7171 pic.twitter.com/rpYCvpkSWd
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 12, 2022
سلطان خميس – مدرب وطني :
“العويس” لا يتحمل نتيجة المباراة .. يتحملها “جارديم” ..
الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/sHKdRGq7ur
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 12, 2022