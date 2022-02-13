“الغذاء والدواء” تحذر: استخدام اليانسون في الطبي البديل يتعارض مع بعض الأدوية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن أعشاب اليانسون لها استخدامات في الطب البديل، لكنها نبهت إلى أنها قد تتعارض مع بعض الأدوية.
وأوضحت الهيئة أن اليانسون نبات عشبي مزهر ينتمي إلى الفصيلة الخيمية، يستخدم منه البذور وزيوته العطرية، لافتة إلى أن موطنه الأصلي دول البحر الأبيض المتوسط.
وأبانت أنه يستخدم في الطب البديل مثل: تخفيف آلام واضطرابات الجهاز الهضمي، وتعزيز عملية الهضم، وتعزيز صحة الجهاز التنفسي والمساهمة في علاج الربو والسعال.
وحذرت من أن بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه اليانسون، ومن نباتات تنتمي لنفس عائلته، مثل: الكرفس والشمر والشبت والكزبرة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى وجود تعارضات لليانسون مع بعض الأدوية، فقد يزيد من فعالية دواء “ديازيبام”؛ الذي يستخدم لعلاج القلق، مما يزيد من خطر الأعراض الجانبية، كما يقلل من فعالية الأدوية التالية: (دواء فلوكسيتين الذي يستخدم كمضاد للاكتئاب، ودواء تاموكسيفين لعلاج سرطان الثدي، وأدوية منع الحمل التي تحتوي على هرمون الإستروجين).