شاهد.. انطلاق إذاعة “الإخبارية” تزامنًا مع اليوم العالمي للإذاعة.. وهذا جدول البث والترددات

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم (الأحد) إذاعة “الإخبارية”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الموافق 13 فبراير.
وبدأت الإذاعة بثها عند الساعة السابعة صباح اليوم، حيث انطلق أثيرها في ثلاث مناطق من خلال موجة FM؛ وهي الرياض عبر التردد 93.00 وجدة من خلال التردد 107.7 والدمام 99.00.
وقال مدير إذاعة الإخبارية مبارك آل عاتي، إن تلك الإذاعة هي نقلة نوعية جديدة في تاريخ هيئة الإذاعة التي تواصل مراحل التطور والتقدم في كل مجالات العمل الإعلامي.
وأكد أن انطلاقتها تؤكد أن الإعلام السعودي لا يتوقف بل يواصل القفز والتقدم خدمة للمملكة قيادة وشعبا، واقتساما من كعكة سوق الإعلام في ظل المنافسة الشرسة خاصة القطاع الإخباري.
وحول مدة بث الإذاعة، أكد أنها ستنطلق على ثلاث فترات، ستبدأ بفترة إخبارية من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة مساء ثم تنضم لقناة الإخبارية حتى فترة الظهيرة التي ستنطلق من الساعة الثانية ظهرا حتى الثالثة عصرا، وستكون فترة سياسية محلية واقتصادية ورياضية وستستحوذ الحصة الاقتصادية على نحو 25% من هذه الفترة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه بعد ذلك ستبدأ الفترة المسائية من السادسة حتى التاسعة مساء، وسيكون المستمع مع حصة رياضية كبيرة لمتابعة الأخبار والأحداث الرياضية التي تزخر بها المملكة، إضافة إلى برامج التحليل الرياضي.
وتعد إذاعة الإخبارية الأولى من نوعها في المملكة، وتمثل الفرع الإذاعي من قناة الإخبارية، ومن المقرر أن تعتمد على شبكة واسعة من المراسلين في مدن المملكة.
فيديو | انطلاق بث #إذاعة_الإخبارية بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/cmbFCSrFf6
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 13, 2022
فيديو | مبارك آل عاتي مدير “#إذاعة_الإخبارية“: تنطلق إذاعة قناة #الإخبارية على ثلاث فترات..
– الفترة الصباحية من 7 إلى 10 صباحًا
– فترة الظهيرة من 12 إلى 3 عصرًا
– الفترة المسائية من 6 إلى 9 مساءًا#برنامج_اليوم pic.twitter.com/LiWSVzbafh
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 13, 2022