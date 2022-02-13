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جديد المحليات > “سدايا” تعلن فصل الرئيس التنفيذي لمنصة “إحسان” لهذا السبب
13/02/2022   12:55 م

“سدايا” تعلن فصل الرئيس التنفيذي لمنصة “إحسان” لهذا السبب

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا”، فصل الموظف عبد العزيز بن أحمد الحمادي، من منصب الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان للعمل الخيري.

وقالت الهيئة إن فصل المدير التنفيذي جاء بسبب توجيهه خطابات لبعض الجهات أشار فيها بما يفهم منه أن التبرعات للمنصة ترفع عنها تقارير بشكل دوري للقيادة بتلميح غير مباشر وغير مقبول، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث لا يرفع شيء بهذا الخصوص.

وأبانت أن منصة إحسان منصة تطوعية بحتة أنشئت لأهداف سامية لا تتوافق مع مثل هذه التلميحات المرفوضة بتاتاً، وتحكمها لوائح منظمة، ويقوم على حوكمتها لجنة إشرافية من 11 جهة حكومية لم يراجعها بالخطابات ولم يراجع مرجعه “سدايا” بهذا الخصوص.وفق “أخبار 24”.

“سدايا” تعلن فصل الرئيس التنفيذي لمنصة “إحسان” لهذا السبب

جديد المحليات
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