“أرامكو”: نقل 4% من الأسهم إلى “صندوق الاستثمارات” لن يؤثر على استراتيجية الشركة أو سياسة توزيع الأرباح

قالت شركة “أرامكو”، إن عملية نقل جزء من ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة لن يكون له تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن عملية النقل عملية خاصة بين الدولة وصندوق الاستثمارات العامة، والشركة ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.
وبينت أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تطور جوهري في حينه وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.وفق “أخبار 24”.
وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن اليوم (الأحد)، أنه تم نقل 4%من أسهم شركة “أرامكو” إلى صندوق الاستثمارات العامة.