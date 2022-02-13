كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، عما تم إزالته من عقارات في منطقة قوز النكاسة ضمن أعمال المرحلة الثانية.
وأوضحت الهيئة أن الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز النكاسة تواصلت لليوم الثاني عشر على التوالي، وتم إزالة 421 عقارًا على مساحة 39 ألف متر مربع، من مجموع المساحة المخطط لإزالتها في الفترة الأولى والبالغة 80 ألف متر مربع.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعلنت، في وقت سابق، استئناف أعمال الإزالة للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة، مؤكدة أن أعمال الإزالة تأتي في إطار الحل المرتكز على البعدين الإنساني والمكاني، والمتضمن توفير السكن والدعم للمواطنين.
وفق “أخبار 24”.