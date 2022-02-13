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جديد المحليات > سفارة المملكة في أوغندا: لا تغيير في إجراءات الاستقدام.. وهذا سبب ارتفاع الطلب
13/02/2022   12:54 م

سفارة المملكة في أوغندا: لا تغيير في إجراءات الاستقدام.. وهذا سبب ارتفاع الطلب

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نفت سفارة المملكة لدى كمبالا، وجود أي تغيير في الإجراءات المعمول بها لاستقدام العمالة من جمهورية أوغندا.

وأكدت السفارة لـ”أخبار 24″ عدم صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن، مشيرة إلى أن بعض مكاتب الاستقدام قد أبلغت المستفيدين من خدماتها بأن هناك إجراءات جديدة اتخذتها أوغندا قد أطالت من فترة الاستقدام، وهذا غير صحيح.

وأبانت أن هذا الأمر انعكس سلباً على مستقدمي العمالة المنزلية، لاسيما في الفترة الحالية مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، الذي زاد فيه الطلب على العمالة المنزلية من السوق الأوغندية إلى الضعف.

ودعت السفارة الجميع إلى أهمية أخذ المعلومات المتعلقة بمثل هذا الأمر من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

سفارة المملكة في أوغندا: لا تغيير في إجراءات الاستقدام.. وهذا سبب ارتفاع الطلب

جديد المحليات
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