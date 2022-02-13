“الأرصاد”: استمرار الانخفاض في درجات الحرارة الصغرى في عدة مناطق وفرصة لهطول أمطار على جازان

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر اليوم (الأحد) الانخفاض في درجات الحرارة خاصة الصغرى على شرق ووسط المملكة.
وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجياً على جنوب المملكة ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والغبار، وعلى أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.
وأبان أن السماء ستكون صحوة على معظم مناطق المملكة عدا مناطق جازان، وعسير والباحة مع فرصة لهطول أمطار رعدية في الصباح على سواحل جازان.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.