محافظ الخرج يرعى توقيع اتفاقية التمكين ببر الخرج

رعى محافظ الخرج أ. مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الاحد الموافق ١٤٤٣/٧/١٢هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرج ومركز التطوير السمتمر للتدريب والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب مستفيدي الجمعية.
في بداية اللقاء أثنى سعادة المحافظ على جهود الجمعية، مؤكدا أن مثل هذه البرامج النوعية التي تساهم في تأهيل وتدريب وتوظيف مستفيدي الجمعية من أجل إيصالهم لمرحلة الاكتفاء الذاتي والإعتماد على النفس هي أحد أدوار الجمعيات للتحول من الرعوية للتنموية وتحقيق هدف استثمار رأس المال البشري الذي أكدت عليه رؤية المملكة 2030 التي تمكنهم من الحصول على الوظائف المناسبة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. فهد الداعج أن الجمعية من خلال الشراكات التي تعقدها مع مختلف الجهات تهدف إلى تطوير العمل والاستفادة القصوى من الموارد المالية والبشرية والعمل مع الجهات المختلفة لتمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات اللائقة وفرص العمل.
الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي امتدادا لخطة الجمعية للتواصل مع الجهات وعمل المسوحات اللازمة لسوق العمل من أجل الاستعداد المبكر لمساعدة المستفيدين ليكونوا عناصر فعالة وقادرين على التكفل بأسرهم والعناية بهم.
وقد أشار المدير التنفيذي أ. بدر السليمان إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تأهيل وتدريب وتوظيف 50 مستفيدا ويتم زيادة العدد تدريجيا من أجل تحقيق اكتفاء لمستفيدي الجمعية خلال الأعوام القادمة، وقدم تم اختيار مركز التطوير المستمر للتدريب لتميزه في مجال تطوير القدرات وتنمية الذات الذي يتوافق مع الأهداف العامة للمشروع.
وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. فهد الداعج، و ممثل مركز التطوير المستمر للتدريب أ. عبدالله مسفر الدوسري.