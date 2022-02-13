دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، مشروعات صحية وتطويرية في مستشفى شرورة العام بتكلفة تجاوزت 34 مليون ريال، وذلك لخدمة الأهالي بالمحافظة والمقيمين والعابرين من منفذ الوديعة الحدودي.
واشتملت المشروعات على تدشين مشروع تطوير وتجهيز قسم العناية المركزة بسعة 16 سريرًا بمبلغ 27 مليون ريال، ومشروع توسعة وتطوير المختبر بمبلغ 3 ملايين ريال، إضافة إلى تدشين مشروع تطوير قسم العيون بمبلغ 2.4 مليون ريال، ومشروع تطوير المبنى الترفيهي بالمستشفى بمبلغ نحو 2 مليون ريال.
من جانبه، ثمن وزير الصحة، لأمير المنطقة تدشينه المشاريع التطويرية بمحافظة شرورة، التي تأتي ضمن متابعته وحرصه للارتقاء بالقطاع الصحي بالمنطقة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين بجودة عالية، مؤكدًا أهمية تطوير أقسام العناية المركزة والمختبر الرئيسي وجراحة العيون، التي ستسهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية للخدمات المقدمة في مستشفى شرورة العام.
وأشار إلى أن محافظة شرورة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تدشين مشاريع تطويرية أحدثت نقلة نوعية في الرعاية والخدمات الصحية بالمحافظة.
وفق “أخبار 24”.